БК «Зенит» подписал контракт с американским игроком

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с разыгрывающим защитником Нэйтом Мэйсоном.

© БК «Автодор»

Соглашение с 31‑летним американцем рассчитано до конца сезона‑2026/27.

В сезоне‑2020/21 Мэйсон защищал цвета саратовского «Автодора», где в среднем набирал 14,9 очка и 6,2 передачи за матч. По итогам сезона вошел в пятерку лучших ассистентов Единой лиги ВТБ и принял участие в Матче всех звезд.

После «Автодора» играл в составе «Гуанчжоу Лун Лайонс», «Ле‑Ман», с сезона‑2024/25 — в БК «Дубай».

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