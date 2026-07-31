Леброн Джеймс обратился к болельщикам

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс опубликовал в соцсети цитату для своих поклонников на фоне своего перехода в «Филадельфию».

«Мы слишком часто боимся того, что жизнь может оборваться в любой момент. Поэтому, пожалуйста, живите полной жизнью!» — гласит надпись.

Ранее Джеймс объявил о переходе в «Сиксерс». Его контракт с клубом рассчитан на два года и $ 8 млн — это крупнейшая скидка в истории НБА. Для сравнения: в сезоне-2025/2026 в «Лос-Анджелес Лейкерс» он заработал $ 52,6 млн, а теперь его годовая зарплата составит всего $ 3,876 млн — даже меньше, чем в дебютном сезоне за «Кливленд» в сезоне-2003/2004.

Отметим, что по информации инсайдера Шэмса Чарании, 41-летний Леброн рассматривает вариант не переезжать в Филадельфию, а остаться с семьёй в Манхэттене и летать на матчи и тренировки на вертолёте.