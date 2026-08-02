«Монако» за лето лишился места и в чемпионате Франции, и в Евролиге

Апелляционная палата Французской федерации баскетбола (FFBB) отклонила заявку «Монако» на участие в чемпионате Франции сезона‑2026/2027, сообщила пресс‑служба клуба в социальной сети X.

«Монако» — действующий чемпион Франции и финалист Евролиги сезона‑2024/2025, однако в последнее время клуб столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами. Во вторник апелляционная палата FFBB предоставила монегаскам дополнительное время на подачу всех необходимых документов для участия в национальном первенстве. При этом сообщалось, что в ближайшее время у клуба может смениться владелец.

На момент принятия решения задолженность «Монако» превышала € 24 млн. Ещё 3 июля Национальное управление по вопросам контроля и управления (DNCCG) отказало клубу в регистрации, указав на отсутствие достаточных гарантий экономической устойчивости на предстоящий сезон.

Клубу предоставили срок до 31 июля, чтобы завершить процесс смены владельца и представить окончательные финансовые гарантии. Однако необходимые документы в установленный срок так и не были поданы.

Помимо отказа в участии в чемпионате Франции, «Монако» лишился и места в Евролиге на следующий сезон. 26 июня клуб был переведён в Еврокубок — второй по значимости клубный турнир Европы. Вакантное место в Евролиге сезона‑2026/2027 занял турецкий «Бешикташ», финалист Еврокубка сезона‑2025/2026.

Таким образом, действующий чемпион Франции за лето потерял право выступать и в национальном чемпионате, и в главном клубном турнире Европы.