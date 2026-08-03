Портер включил Йокича в топ-10 лучших баскетболистов в истории

28-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Портер, выступающий за команду «Бруклин Нетс», лестно высказался в адрес 31-летнего чемпиона НБА в составе колорадской команды «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича, выступающего на позиции центрового.

«Я думаю, что некоторые из лучших действующих игроков должны занять более высокие позиции в топе лучших за всю историю, чем это принято считать. И Йокич, возможно, не знаю, войдёт ли он по мнению других, но я бы точно включил его в топ-10 лучших в истории игроков НБА», — приводит слова Портера портал Basketball Network.