Перкинс: защитник «Хит» работает по разным направлениям, чтобы стать лучше

Кендрик Перкинс: «Дэвион Митчелл попросил у меня номера Шамперта и Тони Аллена, чтобы стать лучше в защите»
По словам экс-игрока НБА и эксперта Кендрика Перкинса, защитник «Хит» Дэвион Митчелл работает по разным направлениям, чтобы стать лучше перед новым сезоном.
«У «Хит» есть достаточно, чтобы выйти в плей-офф. Скажем, защита. У них четыре игрока уровня символической пятерки по игре в защите.Первыми на ум приходят Бэм и Яннис. Но есть еще Эндрю Уиггинс и Дэвион Митчелл. Мне только что звонили люди из окружения Митчелла и попросили поделиться номерами Имана Шамперта и Тони Аллена, потому что он хотел узнать их мнение о том, как ему стать еще лучше в защите. Просто подумайте об их настрое», – заявил Перкинс.
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