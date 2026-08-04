Стефен Карри может стать самым результативным разыгрывающим НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэй Уорриорз» Стефен Карри имеет шансы возглавить список самых результативных разыгрывающих за всю историю НБА в новом сезоне.

На текущий момент лидерство в этой категории удерживает Расселл Уэстбрук, на счету которого 27 176 очков за 1301 матч. Вторую строчку занимает легендарный Оскар Робертсон с 26 710 очками за 1040 игр. Карри расположился на третьем месте с 26 528 набранными очками в 1069 играх. Чтобы превзойти результат Уэстбрука и подняться на первую строчку, Стефену остаётся набрать 649 очков.

Топ-5 самых результативных разыгрывающих в истории НБА: 1. Расселл Уэстбрук — 27 176 очков (1301 матч). 2. Оскар Робертсон — 26 710 очков (1040 матчей). 3. Стефен Карри — 26 528 очков (1069 матчей). 4. Крис Пол — 23 058 очков (1370 матчей). 5. Дэмьен Лиллард — 22 598 очков (900 матчей).