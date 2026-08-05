«Виртус» официально арендовал победителя Еврокубка

«Виртус» официально объявил о подписании Кевина Кокилы (24 года, 205 см) на сезон-2026/27. Итальянский клуб арендовал форварда у «Дубая», который ранее договорился с игроком о трехлетнем контракте.

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Кокила провел прошлый сезон в составе французского «Бурка», с которым выиграл Еврокубок. В турнире 24-летний баскетболист в среднем набирал 8,2 очка, 5,2 подбора, 0,9 перехвата и 0,7 блок-шота за 21 минуту на площадке.

В составе «Виртуса» Кокила впервые в карьере выступит в Евролиге.