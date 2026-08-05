Демин назвал свой любимый вид спорта, помимо баскетбола

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопросы болельщиков в социальных сетях.

— Какой твой любимый вид спорта, кроме баскетбола?

— Пляжный волейбол, — сказал Дёмин на своём канале в YouTube.

Также Егор отметил, что больше всего в США скучает по маме.

Напомним, 20-летний россиянин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Дебютный сезон в североамериканской лиге он завершил досрочно из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. Егор принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи. В настоящий момент Егор продолжает подготовку к своему второму сезону в НБА.