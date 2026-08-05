«Даллас» не хочет выкупать контракт Клэя Томпсона на фоне интереса к ветерану (Фишер)
«Мэверикс» не торопятся выкупать контракт защитника Клэя Томпсона.
Об этом сообщил обозреватель Bleacher Report Джейк Фишер.
«Даллас» пока не готов идти навстречу и согласовывать выкуп контракта с Клэем Томпсоном. К нему есть интерес со стороны «Лейкерс», «Майами», «Голден Стэйт» и других команд. В клубе считают, что в такой ситуации им не следует торопиться и выкупать контракт Клэя», – рассказал журналист.
В предстоящем сезоне 36-летний баскетболист должен заработать 17,5 млн долларов по последнему году соглашения.
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«Даллас» не хочет выкупать контракт Клэя Томпсона на фоне интереса к ветерану (Фишер)
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