Итальянский клуб объявил о подписании экс-баскетболиста "Зенита"

Итальянский клуб «Максима Рома», образованный в нынешнем году из «Брешии», объявил о подписании бывшего игрока «Зенита» американца Ксавьера Муна. Соглашение рассчитано на один сезон.

Отметим, что в предстоящем сезоне «Максима Рома» также проведёт игры в Еврокубке.

Ксавьеру Муну 31 год. Американец начал профессиональную карьеру в 2017 году за французский клуб «Эврё». Впоследствии выступал за американские «Олбани Патрун» и «Лос-Анджелес Клипперс», а также канадские «Лондон Лайтинг» и «Эдмонтон Стингерс». С 2024-го по 2026-й представлял за «Зенит».

Ранее Владимир Гомельский высказался об уходе из «Зенита» Трента Фрейзера и Ксавьера Муна.