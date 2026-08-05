Стали известны участники Суперкубка Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила состав участников Суперкубка-2026, который пройдёт с 17 по 20 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

В турнире примут участие шесть команд. Россию представят четыре лучшие команды плей-офф сезона-2025/2026: ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань» и петербургский «Зенит». Также в Суперкубке сыграют турецкий «Анадолу Эфес» и «Игокеа» из Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

Матчи группового этапа состоятся с 17 по 19 сентября, а 20 сентября пройдут игры за итоговые места и финал турнира.

Напомним, действующим обладателем кубка является ЦСКА. В Белграде (Сербия) они смогли обыграть «Зенит» со счётом 96:79.