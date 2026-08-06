Вэнс сделал заявление после слов баскетболистки о трансгендерах* в женском спорте

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в поддержку защитницы «Индианы Фивер» Софи Каннингем после её высказываний об участии трансгендерных* спортсменов в женских соревнованиях.

Ранее Каннингем заявила, что девушки не должны быть вынуждены соревноваться с биологическими мужчинами, после чего столкнулась с критикой со стороны части общественности и представителей баскетбольного сообщества.

«Иногда, когда ты проявляешь смелость в этой стране, одни из худших людей в мире пытаются на тебя нападать. Что бы я сказал Софи и всем остальным: продолжайте говорить то, что думаете. На каждого человека, который вас критикует, приходится ещё десяток тех, кого вы вдохновляете. Мы не сможем вернуть нашу страну и спасти Соединённые Штаты Америки, если не будет смелых людей, готовых открыто высказывать своё мнение. Смелость заразительна. Когда люди видят, что кто-то честно и смело говорит то, что думает, даже несмотря на давление толпы, это вдохновляет других поступать так же. Поэтому я бы сказал Софи: продолжай», — сказал Вэнс во время интервью на Fox News.

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