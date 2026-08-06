Вембаньяма с партнерами по «Сан-Антонио» посетил Лувр

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» опубликовала в социальных сетях фотографии игроков, которые посетили французский музей Лувр и посмотрели также на картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Лувр, располагающийся в столице Франции Париж — это самый большой и популярный художественный музей на Земле.

В минувшем сезоне-2025/2026 техасский коллектив с 22-летним звёздным французским центровым Виктором Вембаньямой, который также посетил Лувр вместе со своими сокомандниками, дошёл до финала североамериканской лиги, где уступил со счётом 1-4 команде «Нью-Йорк Никс».