Вирер выиграла индивидуальную гонку

Итальянка Доротея Вирер победила в индивидуальной гонке на 15 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, а третьей стала канадка Розанна Кроуфорд. Среди россиянок лучше всех выступила Дарья Виролайнен, показавшая 16-й результат.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км 1. Доротея Вирер (Италия) — 41.29,0 (0).
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +12,7 (1).
3. Розанна Кроуфорд (Канада) — +21,2 (0)…
16. Дарья Виролайнен (Россия) — +2.04,5 (1)…
21. Татьяна Акимова (Россия) — +2.27,8 (1)…
38. Ирина Услугина (Россия) — +3.37,7 (2).
39. Виктория Сливко (Россия) — +3.41,8 (2)…
82. Ульяна Кайшева (Россия) — +7.15,0 (6).