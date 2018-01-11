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Вирер выиграла индивидуальную гонку
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Вирер выиграла индивидуальную гонку в Рупольдинге, Виролайнен — 16-я 

Чемпионат.com 11 января 2018
Фото: Reuters
Итальянка Доротея Вирер победила в индивидуальной гонке на 15 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, а третьей стала канадка Розанна Кроуфорд. Среди россиянок лучше всех выступила Дарья Виролайнен, показавшая 16-й результат.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км  1. Доротея Вирер (Италия) — 41.29,0 (0).
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +12,7 (1).
3. Розанна Кроуфорд (Канада) — +21,2 (0)…
16. Дарья Виролайнен (Россия) — +2.04,5 (1)…
21. Татьяна Акимова (Россия) — +2.27,8 (1)…
38. Ирина Услугина (Россия) — +3.37,7 (2).
39. Виктория Сливко (Россия) — +3.41,8 (2)…
82. Ульяна Кайшева (Россия) — +7.15,0 (6).
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