Коукалова может пропустить Олимпиаду

— Официально мы все обсудим с Габриэлой в понедельник. Тогда же мы объявим состав на Олимпиаду и дадим комментарий по поводу участия Коукаловой в Играх, — отметил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

Отмечается, что Коукалова с конца декабря не тренируется, так как все еще испытывает проблемы со здоровьем. Напомним, 28-летняя спортсменка пропустила начало сезона из-за проблем с икроножными мышцами.