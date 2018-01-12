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Коукалова может пропустить Олимпиаду
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Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду 

Спорт-Экспресс 12 января 2018
Чешка Габриэла Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпийские игры в Пхенчхане, утверждает isport.blesk.cz. Официально об этом должно быть объявлено на следующей неделе.
Отмечается, что Коукалова с конца декабря не тренируется, так как все еще испытывает проблемы со здоровьем. Напомним, 28-летняя спортсменка пропустила начало сезона из-за проблем с икроножными мышцами.
— Официально мы все обсудим с Габриэлой в понедельник. Тогда же мы объявим состав на Олимпиаду и дадим комментарий по поводу участия Коукаловой в Играх, — отметил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.
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