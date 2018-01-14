Кузьмин: Анастасия хочет закончить карьеру на Олимпиаде в Корее

Даниэль Кузьмин, муж и тренер двукратной олимпийской чемпионки словачки Анастасии Кузьминой , рассказал о дальнейших планах спортсменки. «Скорее всего, для Насти это будет один из последних сезонов. Она открывала карьеру на чемпионате мира в Корее, и мы бы хотели закончить на Олимпиаде в Корее. У нас двое детей, они растут без нас, с бабушкой и дедушкой. Еслисею уже 10,5 лет, Оливии 2,5 года. Мы пропускаем лучшее время, когда они растут.

Что касается меня, то я хотел бы попробовать поработать в таком же стиле с другим спортсменом и посмотреть, что получится», — сказал Кузьмин.

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