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Кузьмин: Анастасия хочет закончить карьеру на Олимпиаде в Корее
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Кузьмин: Анастасия хочет закончить карьеру на Олимпиаде в Корее 

Чемпионат.com 14 января 2018
Даниэль Кузьмин, муж и тренер двукратной олимпийской чемпионки словачки Анастасии Кузьминой, рассказал о дальнейших планах спортсменки. «Скорее всего, для Насти это будет один из последних сезонов. Она открывала карьеру на чемпионате мира в Корее, и мы бы хотели закончить на Олимпиаде в Корее. У нас двое детей, они растут без нас, с бабушкой и дедушкой. Еслисею уже 10,5 лет, Оливии 2,5 года. Мы пропускаем лучшее время, когда они растут.
Что касается меня, то я хотел бы попробовать поработать в таком же стиле с другим спортсменом и посмотреть, что получится», — сказал Кузьмин.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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