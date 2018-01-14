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Шипулин согласился выступить на ОИ под нейтральным флагом
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Биатлонист Шипулин согласился выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом 

Деловая газета «Взгляд» 14 января 2018
Фото: РИА Новости
Лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин заявил, что готов выступить на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом.
«Все зависит от решения МОК, будем ждать 28 января», — сообщил спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ», передает ТАСС.
30-летний Шипулин добавил, что в этом сезоне российские биатлонисты «проделали колоссальную работу», и «она просто не может не дать своих плодов». «Надеюсь, что это случится в самый ответственный момент в сезоне — на Олимпиаде», — сказал он.
Шипулин является олимпийским чемпионом Игр в Сочи и бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафетных гонках.
5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде из-за скандала с допингом, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе. Согласно прогнозам, возможное отсутствие российских спортсменов на ОИ-2018 в Пхенчхане лучше всего скажется на сборных Германии и Норвегии.
Вместе с тем народный артист России, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил сделать надпись «СССР» на форме российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане.
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