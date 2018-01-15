Чепиков: Олимпийские игры не проиграют из-за отсутствия Бьорндалена 

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал отсутствие в составе сборной Норвегии по биатлону на Олимпиаде-2018 восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена.
«У каждого спортсмена возникает такой момент в карьере. Стоит, как говорится, уступить дорогу молодым спортсменам. Со мной была похожая ситуация. Перед чемпионатом мира в Антерсельве 2006 года я сам уехал из команды, хотя кубковых очков для участия хватало. Олимпиада не станет менее интересной без норвежца. Гораздо хуже, если бы он участвовал, но не показал нужного результата и подвёл команду», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Фроловым.