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Дмитрий Губерниев: «Кайшева сейчас как Лобода»
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Дмитрий Губерниев: «Кайшева сейчас как Лобода» 

Спорт-Экспресс 15 января 2018
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» сравнил россиянку Ульяну Кайшеву с певицей Светланой Лободой. Также он отметил, что не верит в заговор в истории с открутившемся диоптром.
— Главным событием этапа для российского биатлона стал дебют Ульяны Кайшевой. Что вы о нем думаете?
— Ульяна сейчас как Светлана Лобода. Но Лобода — уже состоявшаяся певица, а Ульяне, несмотря на то, что она прекрасная девушка, еще нужно многое доказывать. Хотя мне непонятны слова тренеров о том, что Виктория Сливко — уже признанный стартер, а Кайшева только позиционирует себя забойщицей. Но наши наставники угадали, что привезли Ульяну именно в Рупольдинг. На этапах Кубка IBU она выработала психологию победителя и в результате этого не стушевалась здесь.
— Верите в заговор в истории с открутившемся диоптром?
— Да бросьте вы. Не верю. Кстати, сейчас я бы не стал утверждать, что однозначно нужно брать или не брать Сливко на Олимпиаду. До Пхенчхана еще есть время. Но я пожелал бы тренерскому штабу иногда подыгрывать общественному мнению. Нашему биатлону зачастую не хватает гибкости. Но то, что Ульяна нужна олимпийской сборной — это факт. (Владимир ИВАНОВ)
Полностью интервью Губерниева
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