Дмитрий Губерниев: «Кайшева сейчас как Лобода»

— Главным событием этапа для российского биатлона стал дебют Ульяны Кайшевой. Что вы о нем думаете?

— Ульяна сейчас как Светлана Лобода. Но Лобода — уже состоявшаяся певица, а Ульяне, несмотря на то, что она прекрасная девушка, еще нужно многое доказывать. Хотя мне непонятны слова тренеров о том, что Виктория Сливко — уже признанный стартер, а Кайшева только позиционирует себя забойщицей. Но наши наставники угадали, что привезли Ульяну именно в Рупольдинг. На этапах Кубка IBU она выработала психологию победителя и в результате этого не стушевалась здесь.

— Верите в заговор в истории с открутившемся диоптром?

— Да бросьте вы. Не верю. Кстати, сейчас я бы не стал утверждать, что однозначно нужно брать или не брать Сливко на Олимпиаду. До Пхенчхана еще есть время. Но я пожелал бы тренерскому штабу иногда подыгрывать общественному мнению. Нашему биатлону зачастую не хватает гибкости. Но то, что Ульяна нужна олимпийской сборной — это факт. ( Владимир ИВАНОВ

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