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Биатлонисты РФ выступят в форме с азиатским орнаментом
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Источник: биатлонисты РФ на ОИ-2018 будут выступать в форме с азиатским орнаментом 

ТАСС 17 января 2018
Фото: EPA
Российские биатлонисты на предстоящих Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в форме, на которую будет нанесен узор или орнамент в азиатском стиле. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом утверждения дизайна спортивных комбинезонов.
По цвету форма будет бордовой, она практически не будет отличаться от той, что используется российскими спортсменами в нынешнем сезоне. Неизменным должен остаться и производитель биатлонной экипировки для сборной России — компания Adidas.
"Сейчас утверждаются последние детали", — сообщил источник.
20 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований к форме "олимпийских атлетов из России" на Играх 2018 года. Список требований к форме, аксессуарам, инвентарю и иной экипировке россиян состоит из 13 пунктов.
Форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.
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