Биатлонисты РФ выступят в форме с азиатским орнаментом

Источник: биатлонисты РФ на ОИ-2018 будут выступать в форме с азиатским орнаментом

Российские биатлонисты на предстоящих Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в форме, на которую будет нанесен узор или орнамент в азиатском стиле. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом утверждения дизайна спортивных комбинезонов.

"Сейчас утверждаются последние детали", — сообщил источник. По цвету форма будет бордовой, она практически не будет отличаться от той, что используется российскими спортсменами в нынешнем сезоне. Неизменным должен остаться и производитель биатлонной экипировки для сборной России — компания Adidas.

20 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований к форме "олимпийских атлетов из России" на Играх 2018 года. Список требований к форме, аксессуарам, инвентарю и иной экипировке россиян состоит из 13 пунктов.

Форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.