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Олимпийская чемпионка назвала катастрофой биатлонистов РФ
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Олимпийская чемпионка назвала катастрофой сборную России по биатлону 

Газета.Ru 15 января 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила результаты сборной России на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Слова экс-спортсменки приводит "Советский спорт" со ссылкой на "Матч ТВ".
"Это катастрофа. В эстафетных гонках на Олимпиаде можем иметь медали, а в личных — не знаю, там катастрофа. Полагаю, что и с Татьяной Акимовой результаты бы не улучшились. Мне кажется, дело не в травме.
У Дарьи Виролайнен худшая стрельба на "стойке"? Екатерине Юрловой-Перхт мы можем простить, а Виролайнен — нет?", — заявила Резцова.
Также олимпийская чемпионка поделилась мнением о системе подготовки россиян.
"К Олимпиаде-2018 компоненты мы не подтянем. Мне кажется, нарушена вся система, начиная с летней подготовки. Почему канадка Розанна Кроуфорд обходит россиянок, надо спрашивать у наших тренеров. Проблемы наблюдаются это четырехлетие.
Мы выбирали президентом Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова и надеялись, что будет лучше, но он не оправдал надежд.
За технику у нас отвечает Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион, но он никогда не бегал коньковым стилем. Зачем мы взяли его готовить биатлонистов?" — подытожила Резцова.
Ранее в Госдуме предложили назначить нового тренера женской сборной России по биатлону.
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