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Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на ОИ-2018
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Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпиаду в Пхёнчхане 

ТАСС 15 января 2018
Фото: EPA
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не включен в состав национальное команды на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Об этом сообщает агентство AFP.
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