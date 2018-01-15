Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на ОИ-2018

Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпиаду в Пхёнчхане

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не включен в состав национальное команды на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство AFP.