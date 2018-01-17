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Бьорндалена оставили без Олимпиады
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СМИ: МОК не дал биатлонисту Бьорндалену выступить на ОИ-2018 в обход национальной квоты 

ТАСС 17 января 2018
Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает возможность представления права выступления на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане восьмикратному олимпийскому чемпиону по биатлону норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену. Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2 Sport со ссылкой на представителя МОК.
Ранее норвежский телеканал NRK сообщал, что МОК может предоставить 43-летнему Бьорндалену возможность принять участие в спринтерской гонке на Играх, так как он является действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине.
"МОК не выдает никаких специальных приглашений на Олимпийские игры", — сообщил представитель организации.
15 января представитель Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребё, который будет возглавлять олимпийскую делегацию страны в Южной Корее, сообщил, что Бьорндален не вошел в состав команды для участия в Олимпиаде в связи с невыполнением критериев отбора. В этом сезоне биатлонисту ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в Олимпиаде 2018 года.
Бьорндален дебютировал на Олимпийских играх в 1994 году в норвежском Лиллехаммере. В общей сложности за свою карьеру норвежец завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую), из них два золота — уже в 40-летнем возрасте на Играх 2014 года в Сочи. Победы, одержанные в России, позволили Бьорндалену побить рекорд "короля лыж" норвежца Бьорна Дэли, на счету которого 12 олимпийских наград разного достоинства, и стать самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр. О намерении попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане Бьорндален объявил в апреле 2016 года, сказав, что, будет продолжать карьеру и рассчитывает еще несколько лет выступать на самом высоком уровне.
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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