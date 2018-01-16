Найдено объяснение провала Шипулина на Кубке мира

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов обратился к Шипулину

Об этом Тихонов написал в своем блоге.

"Ты потенциально способен бороться с Бё и Фуркадом, быть таким же претендентом на самые высокие места и бороться за секунды и метры, но у тебя постоянно на протяжении многих лет дурацкие ошибки", — заявил Тихонов.

Также олимпийский чемпион рассказал про масс-старт на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

"Более безграмотного начала гонки, что сделал Шипулин в Рупольдинге, было невозможно придумать. Выиграв 3-5 секунд максимум, он напортачил на первом рубеже. Антон, обратись, наконец, к своей голове и советуйся с теми, кто носил это оружие на своем горбу", — добавил Тихонов.

Ранее Шипулин прокомментировал итоги масс-старта на этапе в Рупольдинге.