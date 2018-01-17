Владимир Аликин: По-человечески обидно, что Олимпиада пройдет без Бьорндалена

«Известия». — Бьорндален очень много сделал для мирового биатлона, он великий спортсмен и человек. Но время не обманешь — фантастика, что он до 44 лет продержался. Есть жесткие критерии отбора, и норвежцы им следуют неукоснительно. По-человечески обидно, что Олимпиада пройдет без Бьорндалена, но закон есть закон. Главное, что на величии Уле-Эйнара это никак не отразится, — цитируют Аликина

Ранее стало известно, что МОК может дать Бьорндалену возможность выступить на Олимпиаде.

Отметим, что восьмикратный олимпийский чемпион и самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр ныне занимает 42-е место в общем зачете Кубка мира.