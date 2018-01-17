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Зигфрид Мазе: «Приглашение от МОК для Бьорндалена было бы прекрасным жестом»
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Зигфрид Мазе: «Приглашение от МОК для Бьорндалена было бы прекрасным жестом» 

Спорт-Экспресс 17 января 2018
Главный тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе отметил, что МОК мог бы предоставить восьмикратному олимпийскому чемпиону Оле Эйнару Бьорндалену право выступить в спринте на Олимпиаде-2018​. Ранее стало известно, что 43-летний спортсмен не попал в состав национальной команды на Игры.
Напомним, что Бьорндален является победителем Олимпиады-2014 в спринте.
— Это был бы прекрасный жест со стороны МОК. Бьорндален — действующий олимпийский чемпион в спринте, так что мог бы получить право выступить на этой дистанции, — приводит NRK слова Мазе.
МОК, спасай Бьорндалена! Открытое письмо обозревателя «СЭ»
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