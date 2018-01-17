Зигфрид Мазе: «Приглашение от МОК для Бьорндалена было бы прекрасным жестом»

Главный тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе отметил, что МОК мог бы предоставить восьмикратному олимпийскому чемпиону Оле Эйнару Бьорндалену право выступить в спринте на Олимпиаде-2018​. Ранее стало известно, что 43-летний спортсмен не попал в состав национальной команды на Игры.

Напомним, что Бьорндален является победителем Олимпиады-2014 в спринте.

— Это был бы прекрасный жест со стороны МОК. Бьорндален — действующий олимпийский чемпион в спринте, так что мог бы получить право выступить на этой дистанции, — приводит NRK слова Мазе.

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