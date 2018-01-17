Шипулин: в Антхольце очень весело на душе, не то что в Эстерсунде или Оберхофе

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от Антхольца, где 18 января стартует шестой этап Кубка мира.

«Мы как-то оставались на сборе в Антхольце. Хорошее место. Красота вот эта нравится. Сегодня не видно этой красоты, но ты находишься в ущелье среди этих гор, а горы мне всегда нравились. Когда яркое солнце, здесь такая погода, что очень весело на душе, не то что в Эстерсунде или Оберхофе.

Мы выезжали как-то летом, на озере кофе пили. Мы приезжали из Обертиллиаха, где были на сборе. Здесь летом очень красиво. Такие горы везде есть, не только в Антхольце, Хохфильцене. У нас и в Сочи неплохие места есть, где можно погулять», — сказал Шипулин.