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Дмитрий Губерниев: «Шипулин на Олимпиаде будет в полном порядке»
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Дмитрий Губерниев: «Шипулин на Олимпиаде будет в полном порядке» 

Спорт-Экспресс 19 января 2018
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с российским биатлонистом Антоном Шипулиным.
Он не сомневается, что спортсмен находится на правильном пути и сумеет проявить себя на Олимпийских играх-2018.
— Считаю, что этот парень на правильном пути! Сегодня — четвертый, все рядом, — написал Губерниев на своей странице в Инстаграме. — На Олимпиаде Антон Шипулин будет в полном порядке, я убежден в этом!
Йоханнес Бе выиграл спринт в Антерсельве, Фуркад — второй, Шипулин — четвертый
Считаю, что этот парень на правильном пути! Сегодня 4-й, все рядом! На Олимпиаде @anton_shipulin будет в полном порядке! Я убеждён в этом!Наша поддержка!🇷🇺🇷🇺❤️❤️🇷🇺❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😘❤️🤟🥇🏆🏆🏆🔝🔝😘😘🤘🏻🤘🏻🍯🍯🔥🔥💋💋😻😻😻😻👊👊👊 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #матчтв #спринт #впередроссия
Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 19, 2018 at 6:58 PST
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