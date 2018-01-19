Дмитрий Губерниев: «Шипулин на Олимпиаде будет в полном порядке»

Он не сомневается, что спортсмен находится на правильном пути и сумеет проявить себя на Олимпийских играх-2018.

— Считаю, что этот парень на правильном пути! Сегодня — четвертый, все рядом, — написал Губерниев на своей странице в Инстаграме. — На Олимпиаде Антон Шипулин будет в полном порядке, я убежден в этом!

Йоханнес Бе выиграл спринт в Антерсельве, Фуркад — второй, Шипулин — четвертый

Считаю, что этот парень на правильном пути! Сегодня 4-й, все рядом! На Олимпиаде @anton_shipulin будет в полном порядке! Я убеждён в этом!Наша поддержка!🇷🇺🇷🇺❤️❤️🇷🇺❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😘❤️🤟🥇🏆🏆🏆🔝🔝😘😘🤘🏻🤘🏻🍯🍯🔥🔥💋💋😻😻😻😻👊👊👊 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #матчтв #спринт #впередроссия

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 19, 2018 at 6:58 PST