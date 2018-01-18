Прокунин пригласил российских болельщиков на Олимпиаду в Пхёнчхан

Тренер сборной Южной Кореи по биатлону Андрей Прокунин пригласил российских болельщиков на Олимпийские игры-2018, которые пройдут в Пхёнчхане.

«Корея — волшебная страна, приезжайте — не пожалеете. Гостеприимные люди, отличная кухня, всё будет на высшем уровне. Ждём вас в гости», — сказал Прокунин.

Соревнования по биатлону в рамках Олимпиады в Пхёнчхане пройдут с 10 по 23 февраля. Биатлонисты разыграют в общей сложности 11 комплектов наград. Завершится биатлонный турнир 23 февраля мужской эстафетой.