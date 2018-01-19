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Шипулин рассказал об уходе Кузьминой из сборной
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Шипулин рассказал об уходе Кузьминой из сборной России в команду Словакии 

Газета.Ru 19 января 2018
Фото: ТАСС
Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своем отношении к своей старшей сестре Анастасии Кузьминой, которая выступает за сборную Словакии по биатлону.
"Настя всегда была для меня примером. Она на три года меня старше, и я всегда шёл по ее стопам: в ту же школу, в тот же садик. Когда она начала выигрывать соревнования, мне хотелось идти за ней. Я старался брать у нее как можно больше примеров", — приводит слова Шипулина "Чемпионат.com".
Также россиянин рассказал о секрете успеха своей сестры в международных соревнованиях.
"Она может настроиться в нужный момент и на нужную гонку. Это ей всегда помогало. Она способна обозначить главный старт сезона и отработать его. Мы видели, как она две Олимпиады подряд выиграла спринт, когда от нее никто не ожидал. Она большой молодец", — сказал Шипулин.
При этом он отметил, что был удивлен уходу Кузьминой в состав сборной Словакии.
"Для меня ее переход в Словакию был неожидан. Я не хотел, чтобы она уходила из России, но она сделала свой выбор в пользу семьи и мужа, и мы не можем её осуждать. В каком-то смысле ей это помогло расслабиться и начать новую спортивную историю", — подытожил он.
Кузьмина в апреле 2007 года вышла замуж за израильского лыжника Даниэля Кузьмина, имеющего российские корни. С декабря 2008 года она стала выступать за сборную Словакии по биатлону.
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