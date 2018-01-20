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Брицис: у меня нет цели съездить на Олимпиаду в Пхёнчхан в качестве спортсмена
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Брицис: у меня нет цели съездить на Олимпиаду в Пхёнчхан в качестве спортсмена 

Чемпионат.com 20 января 2018
Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира по биатлону, 47-летний латвийский биатлонист Илмарс Брицис
«На Олимпиаду в Пхёнчхан поеду скорее всего в качестве тренера, потому что у сборной Латвии есть только два места у мужчин. Одно займёт Расторгуев, а на второе у меня чисто теоретически ещё есть шанс. Если бы я ставил цель установить рекорд по количеству Олимпиад, то и в Сочи поехал бы как спортсмен. У меня нет цели съездить на Олимпиаду, всё-таки это мероприятие самого высокого уровня. Как бы ни говорили, туда не едут просто участвовать. Всегда надо бороться за высокие места», — сказал Брицис.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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