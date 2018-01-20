Брицис: у меня нет цели съездить на Олимпиаду в Пхёнчхан в качестве спортсмена

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира по биатлону, 47-летний латвийский биатлонист Илмарс Брицис

«На Олимпиаду в Пхёнчхан поеду скорее всего в качестве тренера, потому что у сборной Латвии есть только два места у мужчин. Одно займёт Расторгуев, а на второе у меня чисто теоретически ещё есть шанс. Если бы я ставил цель установить рекорд по количеству Олимпиад, то и в Сочи поехал бы как спортсмен. У меня нет цели съездить на Олимпиаду, всё-таки это мероприятие самого высокого уровня. Как бы ни говорили, туда не едут просто участвовать. Всегда надо бороться за высокие места», — сказал Брицис.

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