Губерниев: у нас такое количество тренеров. Может, начать бюджет экономить?

Телекомментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону и поделился ожиданиями от Олимпиады-2018.

«Друзья, до чего дошел прогресс, Черезов берет интервью у Губерниева. Многие годы было наоборот! Не то, чтобы меня печалит то, что меня ассоциируют с биатлоном, я уж не буду скромничать. Но мне хочется, чтобы наши спортсмены были на топ-позициях. Я вот видел Бабикова только что после финиша, ну больно смотреть на спортсмена. У Шипулина залёт с лыжами, видимо. Но я хочу сказать — слава Богу, что это лыжи! Значит, физическое состояние всё-таки не самое плохое. Но как ни странно, у меня перед Олимпиадой больше уверенности в наших женщинах, чем в мужчинах. Я вижу, как стараются ребята, но совсем ничего не получается. Здесь тренеры пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, но что дальше будет, мне сложно предугадать. Через «не могу», через состояние «невозмоги», как мы говорили в моем спортивном прошлом, это, наверное, такой наш крест нынешнего сезона — готовиться к Олимпиаде. Шипулин будет в каждой гонке бороться за награду, он в порядке. Юрлова с 4 рубежами будет сражаться. Меня, конечно, очень расстраивает, когда норвежцы говорят: «А зачем вам такое количество специалистов?» У нас такое количество тренеров ходит кругом, мне кажется, можно начать бюджет экономить со следующего года. Может быть, поменьше наставников?

Я понимаю, что формирую мнение многих поклонников биатлона, но как Булгаков сказал: «Говорить правду легко и приятно». Я не кривлю душой, я честен с моими зрителями, стараюсь делать максимум для процветания биатлона, для популяризации биатлона. У меня никогда не поднимется рука или не повернётся язык обидеть спортсмена. Ты знаешь прекрасно, как я относился к тебе, отношусь к нашим ребятам, девчонкам. Тренеры, да, они созданы для того, чтоб их критиковали.

Я переживаю, это моя жизнь, ты часть моей жизни, и ребята, и Шипулин, и другие. Поэтому, конечно, я живой человек, я переживаю, расстраиваюсь. Иногда не могу слов найти. Правда, это бывает редко. Знаешь, когда наши спортсмены выступают хорошо, можно только «ура» кричать, гимн петь, ещё какие-то песни распевать. И люди скажут: «Какой репортаж хороший!» Всё как по маслу. Поэтому я искренне желаю всем удачи, персонально рад за Черезова, калашниковцы — молодцы, какого кадра приобрели! Хочу пожелать удачи всем. Давайте поддерживать российский спорт, поддерживать биатлон. Биатлон в этом очень нуждается. И добрее надо быть», — сказал Губерниев.

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