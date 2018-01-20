Дальмайер победила в гонке преследования на этапе КМ

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на шестом этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.
Результат Дальмайер — 29 минут 45 секунд и один промах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (отставание 17,3 секунды и два промаха), третьей стала представительница Белоруссии Дарья Домрачева (+20,2 и два промаха).
Лучшей среди российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт (+1.57,3 и три промаха), занявшая 14-е место.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц. Женщины. Гонка преследования, 10 км1. Лаура Дальмайер (Германия) — 29.45,0 (1);2. Доротея Вирер (Италия) — + 17,3 (2);3. Дарья Домрачева (Беларуссия) — +20,2 (2)…14. Екатерина Юрлова (Россия) — +1.57,3 (3)