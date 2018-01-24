Объявлен предварительный состав женской сборной на ОИ-2018

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Эксперт: участие в такой Олимпиаде является унизительным для России 

Газета.Ru 24 января 2018
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК), не допустив многих лидеров российских команд на Олимпийские игры 2018 года, поступил предвзято и несправедливо по отношению к спортсменам из России. Слова Васильева приводит "Советский спорт".
"Не знаю, что нам делать без лидеров на этой Олимпиаде. Придется везти тех, кто есть. Но мне представляется участие в такой Олимпиаде унизительным. Нас просто обезглавили, выбили всех лидеров. Зачем ехать на такие Игры? Если над нами так издеваются, то и в Пхенчхане будут продолжать, еще что-то придумают.
Как можно сотрудничать с МОК в таких условиях, когда правила меняются на ходу, причем только для одной конкретной страны?! А спортсмены из других стран терапевтическими справками обкладываются. Превратили олимпийское движение в посмешище", — заявил Васильев.
По его мнению, шансы российских биатлонистов завоевать олимпийскую медаль резко уменьшились после того, как Антон Шипулин не попал в список приглашенных на Игры-2018.
"Без Шипулина наши шансы на медаль уменьшились на 70 процентов", — подчеркнул Васильев.
Ранее сообщалось, что Виктор Ан и Антон Шипулин не получили приглашений на Олимпийские игры — 2018 из-за того, что их допинг-пробы были подменены на Играх в Сочи.
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