Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе КМ

Российский биатлонист Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования на дистанции 12,5 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС.
Шипулин финишировал с результатом 32 минуты и 32,8 секунды.
Победу праздновал норвежец Йоханнес Бё, финишировавший за 31 минуту и 14,4 секунды. Второе место занял французский биатлонист Мартен Фуркад, отставший на минуту и 0,5 секунды.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.14,4 (0 штрафных кругов),
2. Фуркад (Франция) — +1.00,5 (1),
3. Шипулин (Россия) — +1.18,4 (1)…
14. Бабиков (Россия) — +2.46,7 (2)…
20. Цветков (Россия) — +2.57,7 (3)…
32. Логинов (Россия) — +3.48,2 (4).
33. Елисеев (Россия) — +3.51,4 (3)…
39. Гараничев (Россия) — +4.10,4 (3).