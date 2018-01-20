Шипулин рассказал, за счёт чего он намерен побороться с Фуркадом и Бё на Олимпиаде-2018

Лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин рассказал, за счёт чего он планирует навязать борьбу главным фаворитам сезона, норвежцу Йоханнесу Бё и французу Мартену Фуркаду, на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я думаю, что они должны дать нам шансы не из-за своих ошибок, а потому, что мы к главному старту подойдём в лучшей форме. У них не всё время будет форма на таком высоком уровне. Постепенно ходом мы должны с ними сравняться», — цитирует российского биатлониста «Чемпионат».

По словам Шипулина, он не испытывает недостатка концентрации на этапе Кубка мира в Антхольце в связи с близостью Олимпиады.

«Я понимаю, что до Кореи ещё нужно дожить. Мы делаем целенаправленные подводящие тренировки, чтобы улучшить свою форму и сильнее выступать в феврале, но на стрельбище я понимаю, что есть я и соперники», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Шипулин показал третий результат в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце, уступив Бё и Фуркаду.