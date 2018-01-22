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Бьорндален решил поехать на Олимпиаду
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Бьорндален поедет на Олимпиаду, чтобы поддержать супругу Домрачеву 

Газета.Ru 22 января 2018
Фото: Reuters
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, что ее муж, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален отправится на Олимпийские игры в Пхенчхан, чтобы поддержать спортсменку. Слова Домрачевой приводит NRK.
"Я рада, что Уле-Эйнар поедет со мной в такой важный для меня момент. Он будет тренироваться по моему плану. Но это не значит, что мы все время будем делать одно и то же.
Ему непросто, он не согласен с решением не включать его в состав сборной на Олимпиаде. Но он сильный человек, и я горжусь тем, как он держится", — отметила белорусская спортсменка.
Ранее сообщалось, что Бьорндален не был включен в состав норвежской сборной на Олимпиаду.
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