Бьорндален решил поехать на Олимпиаду

Бьорндален поедет на Олимпиаду, чтобы поддержать супругу Домрачеву

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, что ее муж, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален отправится на Олимпийские игры в Пхенчхан, чтобы поддержать спортсменку. Слова Домрачевой приводит NRK.

"Я рада, что Уле-Эйнар поедет со мной в такой важный для меня момент. Он будет тренироваться по моему плану. Но это не значит, что мы все время будем делать одно и то же.

Ему непросто, он не согласен с решением не включать его в состав сборной на Олимпиаде. Но он сильный человек, и я горжусь тем, как он держится", — отметила белорусская спортсменка.

Ранее сообщалось, что Бьорндален не был включен в состав норвежской сборной на Олимпиаду.