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Екатерина Юрлова: «Олимпиада-2018 станет для меня первой и последней, поэтому хочется взять заветную медаль»
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Екатерина Юрлова: «Олимпиада-2018 станет для меня первой и последней, поэтому хочется взять заветную медаль» 

Спорт-Экспресс 21 января 2018
Россиянка Екатерина Юрлова выразила мнение, что сборная России может рассчитывать на медали на Олимпийских играх 2018 года. Она также добавила, что считает хорошим результатом попадание в 10-15 лучших спортсменок практически в каждой гонке на этапах Кубка мира.
— Считаю, что мы можем рассчитывать на награды на Олимпиаде-2018. Это биатлон, каждый день все меняется, — сказала в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Юрлова. — На самом деле, есть лидеры сезона, лидеры дисциплин, но в каждой гонке все может поменяться.
С каждый годом конкуренция растет, и сейчас один выстрел или несколько секунд — это 10 мест. Могу сказать за команду, что все готовились, тренировались. Отсутствие у нас медалей — это жесткая конкуренция.
Для меня целью этого сезона было возвращение. Я не занималась шапкозакидательством перед сезоном, для меня было главное стабильно вернуться после паузы, связанной с рождением ребенка. Рада, что удается показывать стабильный результат. Попадание почти все время в 10-15 лучших — хороший результат для меня.
Цели на Игры-2018? Конечно, хочется максимума. Это моя первая и последняя Олимпиада. И поэтому хочется эту заветную медаль, а там как сложится.
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