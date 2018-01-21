Биатлон. Кубок мира-2017/18. Дарья Домрачева — о подготовке к Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка, лучшая спортсменка Беларуси и молодая мама Дарья Домрачева одержала вторую победу в сезоне в гонке с общего старта в итальянском Антхольце. После финиша она рассказала спецкору «Чемпионата» о своей форме, поддержке мужа во время Олимпиады, наборе формы, подготовке и красотах Доломитовых Альп.

— Что вы чувствуете после этой победы? — Очень хорошо быть на подиуме, особенно на первой позиции в Антхольце. Для меня это место особенное и очень красивое. Всегда приятно тут выступать. Гонка была очень сложной, снег медленным. С начала гонки я понимала, что всё решаться будет на рубеже. Важно было хорошо делать свою работу.

— С чем связана ваша скорость на последнем круге? — После последней стрельбы я знала, что Настя быстра и меня преследует, поэтому я с первых метров последнего круга начала выкладываться. Гонка была сложной для меня, но в Антхольце ещё никогда не было легко. Я продолжаю подготовку и поиск своей лучшей формы. На пути к ней я сделала важный шаг.

— Вам эта гонка не кажется парадоксальной? — Я соглашусь с этим определением — парадоксальная гонка. Но биатлон, в принципе, парадоксальный вид спорта. Последняя стрельба в большинстве случаев определяет героев и неудачников, и частенько в этих амплуа происходят любопытнейшие ротации. Попадаешь — и метишь в победители. Сегодня, в отличие от субботней заключительной «стойки» мне удалось закрыть все пять мишеней. Учла ошибки, исправила их — и вот, пожалуйста. Победа!

— Какого цвета будет ваша форма на Олимпиаде? — Думаю, зелёная, точнее тёмно-салатовая. Пока олимпийская экипировка едет к нам частями. Часть должна приехать даже сегодня. Но у меня пока нет информации, где её получать. Но, конечно, хотелось бы на олимпийских трассах быть достойно одетой.

— Какие планы у Уле-Эйнара? Поедет ли он в Корею с вами? — Да, по предварительному плану он намерен туда ехать, хоть и не сможет там выступить.

— Вам будет проще в связи с этим? — Всегда приятно, когда у нас есть дополнительная поддержка рядом.

— В прошлые годы многие спортсмены, успешно выступавшие в Антхольце, не лучшим образом подводили себя к главному старту. У вас нет беспокойства, что лучшая форма пришла слишком рано? — Нет. Ощущения на трассе сегодня были не самые лучшие, поэтому я не переживаю по этому поводу. Важно теперь восстановиться и отдохнуть, а потом планомерно подойти к Корее.

— Как планируете восстаналиваться? — Прогулками в горах. Буду дышать свежим воздухом, а из тренировок буду использовать только лёгкие прогулки. Сейчас нужно отпустить этот соревновательный пыл и немножечко разгрузиться.

— Вас не пугали снежные заносы? — Нет. Наоборот радовало что-то новенькое. Но сразу представляли себе ассоциации с фильмами-катастрофами, когда наблюдаются экстремальные погодные условия, всякие лавины. Мы сегодня ощутили это на себе.

— Добираясь на стадион, также как и мы мучались в пробках? — Нет, мы же в отличие от вас живём наверху, поэтому обошлись без приключений.