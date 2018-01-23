Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 23, 2018 at 12:16 PST

«Я не знаю, что делать в такой ситуации. Если это правда, у меня опускаются руки», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».