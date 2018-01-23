Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорттрекист Виктор Ан отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых Международным олимпийским комитетом на зимние Игры в Пхёнчхане.
«Я не знаю, что делать в такой ситуации. Если это правда, у меня опускаются руки», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».
Олимпийский комитет России направит официальное письмо в МОК с запросом о причинах отсутствия в списке приглашённхы лидеров сборной.