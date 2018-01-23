Драчёв: Шипулин не готов бороться с Бё и Фуркадом

«Я бы вообще не стал брать Антхольц в расчёт. Во время мужского спринта дул сильный ветер, и многие биатлонисты зашли на штрафные круги. В результате в пасьюте между спортсменами образовались серьёзные разрывы. Так что эти две гонки непоказательны. Бронза Шипулина — слабое утешение для болельщиков. Мы, специалисты, видим, что форма Антона далека от идеальной. Он не готов по-настоящему бороться с лидерами. Единственное, на что способен Шипулин — борьба за медаль, и то при условии точной стрельбы и ошибок конкурентов. Но меня больше волнует даже не его состояние. Антон, по крайней мере, понимает, что делает. А вот с остальной мужской командой происходит что-то непонятное. В эстафете ведь придётся бежать не только Шипулину», — рассказал Драчёв в интервью RT. Четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв заявил, что Антон Шипулин по-прежнему далёк от идеальной формы и не способен на равных бороться с Йоханнесом Бё и Мартеном Фуркадом, которые ведут борьбу за «Большой хрустальный глобус».

Эксперт отметил, что лидер российской команды может побороться за олимпийские медали Пхёнчхана в личных гонках при условии ошибок соперников на огневых рубежах.

«Конкурировать с лидерами он не способен однозначно. Но есть так называемая группа преследования из пяти-шести биатлонистов, в которую входит и Шипулин. Если Бё и Фуркад будут ошибаться на стрельбище, преследователи могут этим воспользоваться», — добавил Драчёв.

Ранее он признался, что не питает иллюзий относительно выступления российских биатлонистов на Олимпийских играх.