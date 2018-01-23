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IBU не в силах повлиять на МОК по Шипулину
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IBU не в силах убедить МОК выдать Шипулину приглашение на Олимпиаду 

ТАСС 23 января 2018
Фото: ТАСС
Международный союз биатлонистов (IBU) не может вмешиваться в работу комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), которые занимаются вопросом допуска российских спортсменов к предстоящим Играм в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава IBU Андерс Бессеберг, комментируя отсутствие олимпийского чемпиона Сочи, чемпиона мира Антона Шипулина в числе приглашенных на Олимпиаду спортсменов.
Во вторник вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Шипулин, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан на текущий момент отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных МОК на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
"IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться Союзом биатлонистов России и ОКР. Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс", — сказал Бессеберг.
"Я не знаю об этой истории, о причинах принятого решения, поскольку не был в это вовлечен. Могу только сказать, что все сильнейшие спортсмены из так называемой "красной группы" находятся под наблюдением специальной группы по антидопингвому тестированию. Но мы не участвуем в вопросе приглашений на Игры, этим занимаются две независимые комиссии, поэтому не знаю, почему было принято такое решение", — добавил он.
ОКР предоставил МОК список спортсменов для участия в Олимпиаде. Специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на Игры. В понедельник список был передан российской стороне, которая должна сформировать заявку из отобранных МОК спортсменов.
Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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