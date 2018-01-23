Без объяснений: лидеров сборной убирают с Игр

Без объяснений: лидеров сборной России убирают с Игр

Лидеры сборной России по биатлону и лыжным гонкам Антон Шипулин Сергей Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на зимние Игры в Пхенчхане — 2018. Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что организация потребует официальных объяснений от МОК, а в Кремле заявили, что сожалеют о возможном отсутствии упомянутых спортсменов на Играх.

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин и один из лучших отечественных лыжников Сергей Устюгов не попали в заветный список спортсменов, приглашенных на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда (которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян со времен Олимпийских игр в Сочи. — «Газета.Ru»). Эту шокирующую новость сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами», — приводит слова чиновника ТАСС

До сих пор неизвестна причина, по которой Международный олимпийский комитет (МОК) не включил две главные олимпийские надежды России в биатлоне и лыжных гонках в перечень допущенных до Олимпиады спортсменов.

«В соответствии с решениями исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам», — заметил функционер. Вице-президент ОКР Поздняков заявил, что организация отправит в МОК официальное обращение, чтобы попытаться разобраться в причинах произошедшего.

При этом Поздняков подчеркнул, что сведения о недопуске Шипулина и Устюгова на данный момент являются «предварительными», и ситуация еще может развернуться на 180 градусов.

«Действительно мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — сказал Песков. В Кремле уже отреагировали на тревожные новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на скорое прояснение ситуации.

Потеря двух этих спортсменов стала бы фатальной для олимпийской сборной России. Шипулин на данный момент является лучом света в «темном царстве» отечественного биатлона, представители которого сумели завоевать всего три медали на этапах Кубка мира в этом сезоне.

Показательно, что все три награды связаны с уроженцем Тюмени: он взял бронзу в пасьюте в итальянском Антхольце и во французском Анси, а также в качестве финишера привел эстафетную команду России к третьему месту в немецком Рупольдинге.

«В связи со сложившейся ситуацией СБР считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в Играх-2018. Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду», — приводит слова чиновника «СЭ». Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов уже официально заявил, что организация не будет вносить изменения в олимпийскую заявку на основании приглашения МОК.

Также Кравцов отметил, что никто из заявленных биатлонистов сборной не был уличен в употреблении запрещенных веществ за всю свою карьеру.

Что касается Устюгова, то он долгое время сражался со знаменитым швейцарцем Дарио Колоньей за победу на престижной многодневной гонке «Тур де Ски». Навязать борьбу за пьедестал россиянину помешала только обидная травма спины, полученная на коньковом масс-старте из-за других лыжников, которые не могли удержаться на ногах и несколько раз сбивали отечественного спортсмена.

Предполагалось, что к Олимпиаде Устюгов наберет свою лучшую форму, однако шокирующие новости МОК способны выбить из тонуса кого угодно.

«Недопуск Ана, Шипулина, Устюгова и других спортсменов, у которых не было допингового прошлого — это целенаправленные действия против России. Все это предпринимается для того, чтобы у России лопнуло терпение, и мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще. Грубо говоря, если мы съедаем вот это решение МОК, то нам подкинут еще кого-нибудь. Нас вынуждают вообще не ехать на Игры», — цитирует Валуева «Р-Спорт». Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал возможное отстранение этих атлетов от Игр «целенаправленными действиями против России».

Днем ранее, 22 января, подобный неприятный казус произошел с известным шорт-трекистом, шестикратным олимпийским чемпионом Виктором Аном, который выступает за Россию с 2011 года.

Согласно информации в СМИ, прославленный спортсмен узнал о том, что его могут не допустить на Игры в Пхенчхане, уже при получении олимпийского комплекта формы. Атлет является уроженцем Южной Кореи, и предстоящая Олимпиада является для него особенно принципиальной, а непопадание на нее может стать настоящей трагедией, тем более что объективные причины для пропуска Игр отсутствуют.

Как отметил Поздняков, Ан никогда не был замешан в допинговых скандалах и не фигурировал в «списках подозреваемых» ни у Всемирного антидопингового агентства (WADA), ни у бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова , который в данный момент проживает в США и дает в судах показания о якобы существовавшей в России системе поддержки допинга на государственном уровне.

Владимиром Григорьевым. Тем не менее, осведомленный источник ТАСС сообщил, что Ан не допущен до Игр вместе с еще двумя шорт-трекистами из сборной России — Денисом Айрапетяном

При этом утверждается, что имя натурализованного корейца все-таки оказалось в одном из «черных» списков возможных допингеров, а именно — в перечне канадского профессора Ричарда Макларена , который выпустил специально для WADA две части доклада о массовом употреблении запрещенных стимуляторов в России.