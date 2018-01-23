«За что?». Жена Шипулина отреагировала на отстранение супруга

Жена лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина отреагировала на отсутствие супруга в списке приглашенных на Олимпийские игры — 2018 спортсменов. Сообщение доступно в инстаграме Луизы Шипулиной.
"Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть. Антон, мы с тобой", — написала жена спортсмена.
Ранее сообщалось, что лидеры сборных России по биатлону и лыжным гонкам Антон Шипулин и Сергей Устюгов на текущий момент отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных на Олимпиаду.