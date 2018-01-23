Ещё
МОК не допустил до Игр еще двоих биатлонистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российских биатлонистов Волкова и Гараничева не допустили до Олимпиады 

Газета.Ru 23 января 2018
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не выдавать приглашение российским биатлонистам Алексею Волкову и Евгению Гараничеву на Олимпийские игры 2018 года, сообщает ТАСС.
"Приглашения не получили еще два биатлониста, которые участвовали в Олимпийских играх в Сочи. Это Волков и Гараничев", — сообщил знакомый с ситуацией источник.
Ранее МОК не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане спортсменов сборной России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина без объяснения причин.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: чешская биатлонистка Коукалова этим летом завершит спортивную карьеру Лыжников закидали пивом на этапе Кубка мира в Норвегии Украина отказалась от трансляции этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
 Ещё 114 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение