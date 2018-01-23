МОК не допустил до Игр еще двоих биатлонистов

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не выдавать приглашение российским биатлонистам Алексею Волкову и Евгению Гараничеву на Олимпийские игры 2018 года, сообщает ТАСС.
"Приглашения не получили еще два биатлониста, которые участвовали в Олимпийских играх в Сочи. Это Волков и Гараничев", — сообщил знакомый с ситуацией источник.
Ранее МОК не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане спортсменов сборной России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина без объяснения причин.