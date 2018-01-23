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Появились новые мотивы отстранения спортсменов от Игр
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Появились новые мотивы отстранения Шипулина и Ана от Олимпиады 

Lenta.ru 23 января 2018
Фото: РИА Новости
Биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан не допущены к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане из-за обвинений в нарушении допинговых правил. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
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Источник, близкий к эксперту Всемирного антидопингового агентства Ричарду Макларену, рассказал изданию, что с допинг-пробами спортсменов, взятыми во время Игр-2014 в Сочи, были проведены некие манипуляции.
23 января МОК отказался допускать до Олимпиады Шипулина, Ана, лыжника Сергея Устюгова, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов. По словам членов Международного олимпийского комитета (МОК), причиной стало присутствие спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков. При этом Шипулин не упоминался в материалах Макларена.
Исполком МОК в декабре 2017-го отстранил сборную России от ОИ-2018. Выступить на Играх смогут только те атлеты, которые не имеют нарушений в антидопинговых правилах и не упомянуты в списке Макларена. Они должны доказать непричастность к допинговым махинациям. Спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».
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