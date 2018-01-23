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Россияне готовы отказаться от участия в Олимпиаде
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СМИ: Российские биатлонисты могут отказаться от участия в Олимпиаде-2018 

RT на русском 23 января 2018
Фото: РИА Новости
Представители мужской и женской сборных России по биатлону, получившие приглашения для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, готовы отказаться от выступлений на турнире в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит до соревнований лидеров команды во главе с Антоном Шипулиным.
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).
>> МОК пояснил недопуск россиян к Олимпиаде
Отмечается, что из 11 российских биатлонистов, заявленных на Олимпиаду-2018, МОК пригласил в Корею только троих — Антона Бабикова, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву.
Ранее министр спорта России Павел Колобков назвал шоком решение МОК не приглашать ведущих российских спортсменов на Олимпиаду-2018.
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