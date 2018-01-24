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Фуркад заступился за российских спортсменов
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Фуркад заступился за российских спортсменов 

Рамблер 24 января 2018
Фото: globallookpress.com
Французский биатлонист Симон Фуркад раскритиковал решение МОК о недопуске лидера российской сборной Антона Шипулина на Олимпиаду в Пхенчхане, передает «Р-Спорт».
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Как заявил Фуркад в интервью изданию sport.fr, на месте непричастного к допинговым скандалам спортсмена он чувствовал бы себя оскорбленным.
«Нужно наказывать причастных, но нельзя указывать при этом на целую нацию. Я поставил себя на место спортсмена: если есть государственная система допинга, но я не сделал ничего плохого, я чувствовал бы себя оскорбленным, и мне было бы обидно расплачиваться за чужую глупость. Я предполагаю, что некоторые спортсмены не участвовали во всем этом, но мы помещаем всех "в одну корзину"», — сказал Фуркад.
Французский биатлонист добавил, что давно знаком с Антоном Шипулиным и находится с ним в хороших отношениях.
По словам Фуркада, в истории имеется немало примеров применения двойных стандартов.
«Санкции к одним более суровые, чем к другим. И я говорю не только о биатлоне», — добавил спортсмен.
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