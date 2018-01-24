Фуркад заступился за российских спортсменов

Французский биатлонист Симон Фуркад раскритиковал решение МОК о недопуске лидера российской сборной Антона Шипулина на Олимпиаду в Пхенчхане, передает «Р-Спорт».

«Нужно наказывать причастных, но нельзя указывать при этом на целую нацию. Я поставил себя на место спортсмена: если есть государственная система допинга, но я не сделал ничего плохого, я чувствовал бы себя оскорбленным, и мне было бы обидно расплачиваться за чужую глупость. Я предполагаю, что некоторые спортсмены не участвовали во всем этом, но мы помещаем всех "в одну корзину"», — сказал Фуркад. Как заявил Фуркад в интервью изданию sport.fr , на месте непричастного к допинговым скандалам спортсмена он чувствовал бы себя оскорбленным.

Французский биатлонист добавил, что давно знаком с Антоном Шипулиным и находится с ним в хороших отношениях.