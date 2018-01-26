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Кузьмина — Шипулину: брат, мы с тобой!
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Кузьмина — Шипулину: брат, мы с тобой! 

Чемпионат.com 26 января 2018
Фото: Instagram
Сестра российского биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, поддержала брата, который не был допущен к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
«Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжёлой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!» — написала Кузьмина в своём «инстаграме».
Международный олимпийский комитет допустил на Игры в Пхёнчхане лишь четырёх российских биатлонистов — Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву.
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