Сестра российского биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, поддержала брата, который не был допущен к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
«Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжёлой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!» — написала Кузьмина в своём «инстаграме».
Международный олимпийский комитет допустил на Игры в Пхёнчхане лишь четырёх российских биатлонистов — Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву.