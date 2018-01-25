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Бьорндален не выступит на чемпионате Европы
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Бьорндален не выступит на чемпионате Европы 

ТАСС 25 января 2018
Фото: EPA
Норвежский спортсмен Уле-Эйнар Бьорндален отказался от выступления на чемпионате Европы по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов Норвегии.
Причины отказа 43-летнего спортсмена не сообщаются. Чемпионат Европы проходит в итальянском Риднау и завершится 28 января.
15 января стало известно, что Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в ОИ-2018. На счету Бьорндалена, которому 27 января исполнится 44 года, 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз становился победителем Кубка мира.
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